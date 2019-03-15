Вот она – самая крепкая пара Голливуда. Уже догадываешься, кто это?

Джейсон Момоа и его жена Лиза Боне признаны самой крепкой парой Голливуда.
Супруга старше мужа на 12 лет, но это не мешает им быть счастливыми и воспитывать двух деток: дочь Лолу Иолани (11 лет) и сына Накоа-Вульфа Манакауапо Намакеаха (9 лет).
Джейсон впервые увидел жену, когда ему было 8 лет в комедийном сериале «Шоу Кросби». Тогда он и влюбился в нее.
В 2005 году 26-летний Джейсон и 38-летняя Лиза, встретились. В 2007 году у них родилась дочь.
Пара поженилась только 2 года назад.
Они - пример идеальной пары: любят друг друга, очень заботливы и все время проводят с детьми на природе.