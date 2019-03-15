Словно принцесса! Кира Найтли в пышном платье Valentino приковала к себе все взгляды
Актриса Кира Найтли примерила невероятно женственный наряд.
33-летнюю Киру Найтли уже давно называют одной из самых женственных знаменитостей Голливуда. Будь то красная дорожка, вечеринка или просто прогулка - актриса всегда выглядит элегантно и стильно. Так, к примеру, 13 марта, Кира появилась на премьере фильма "Последствия", в котором играет главную роль.
Для светского выхода знаменитость выбрала романтичный образ: пышное платье Valentino лимонного цвета дополнял нежный макияж и изящные украшения. В таком образе Кира была похожа на настоящую принцессу!