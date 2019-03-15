Словно принцесса! Кира Найтли в пышном платье Valentino приковала к себе все взгляды

33-летнюю Киру Найтли уже давно называют одной из самых женственных знаменитостей Голливуда. Будь то красная дорожка, вечеринка или просто прогулка - актриса всегда выглядит элегантно и стильно. Так, к примеру, 13 марта, Кира появилась на премьере фильма "Последствия", в котором играет главную роль.