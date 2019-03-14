Звезда «Игры престолов» раскрыл правду о любовной линии между братом и сестрой в сериале

Судя по словам актера, его герой в сериале будет до конца верен только одному человеку – Серсее и, возможно, даже погибнет за нее.

"Думаю, что многие в своей жизни сталкивались с тем, что увлекались теми, с кем нельзя быть. Не сестры, конечно, а те женщины, в которых не стоит влюбляться. Например, девушка лучшего друга. Так вот, это одна из немногих настоящих любовных линий в "Игре престолов". Джейме полностью посвящает себя этой женщине", – поделился Николай Костер-Вальдау.