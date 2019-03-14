Восемь известных актеров и актрис, которые не дожили до 30 лет

Летом 2016 года Антона не стало. Трагедия произошла неподалёку от дома актёра в Студио-сити.

ITAR-TASS 96: MOSCOW, RUSSIA. APRIL 13, 2009. Russian actor Anton Yelchin posing for the press outside the Pushkinsky Cinema during red carpet arrivals for the Moscow premiere of Star Trek (2009), a science fiction film by JJ Abrams. (Photo ITAR-TASS / Maxim Shemetov) Антон Ельчин ФОТО: SCANPIX

Собираясь на встречу с друзьями, Антон не поставил свой автомобиль модели Jeep Grand Cherokee на ручной тормоз, оставив переключатель передач на нейтрали. Это привело к несчастному случаю. Впоследствии производитель автомобиля отозвал модель из продажи, признав ошибку в работе тормозного механизма.

Антон был похоронен на кладбище Hollywood Forever, там же ему установили памятник – фигуру актёра в полный рост. В этом году на независимом кинофестивале «Сандэнс» в штате Юта состоялась премьера документального фильма о жизни и творчестве Ельчина, который никого не оставил равнодушным.

Однако Антон был не единственным исполнителем, ушедшим из жизни в самом расцвете сил. Сегодня мы решили почтить память актёров, которые не успели дожить до 30 лет.

1. Ривер Феникс

THE THING CALLED LOVE PARAMOUNT PICTURES RIVER PHOENIX Date: 1993 ФОТО: Rights Managed / Ronald Grant Archive / Mary Evan

Имя Хоакина Феникса сейчас у всех на слуху, однако в 80-х годах его старший брат, Ривер Феникс, был настоящей звездой. Феникс стал истинным кумиром подростков своего времени после выхода телефильма «Выживание», где актёр феноменально сыграл Филипа Брогана – мальчика, страдающего дислексией. Однако мировую известность Фениксу принесла роль Криса Чемберса в картине «Останься со мной» Роба Райнера. В основу фильма легла повесть Стивена Кинга «Тело». В 1989 году Ривер впервые был номинирован на «Оскар» за роль в картине Сидни Люмета «Бег на месте». В этом же году актер успел сыграть молодого Индиану Джонса, а ещё через год появился в драме Гаса Ван Сента «Мой личный штат Айдахо», ставшей переломной в его кинокарьере.

К сожалению, как и множество молодых актёров, Ривер стал жертвой тёмной стороны шоу-бизнеса. Он умер от передозировки наркотиков в ночь на Хэллоуин в клубе Viper Room, которым на тот момент владел Джонни Депп. На момент смерти ему было всего 23 года.

2. Шэрон Тейт

26-летняя актриса и супруга режиссера Романа Полански стала жертвой преступной коммуны Чарльза Мэнсона «Семья». В момент гибели девушка была на последнем месяце беременности. В результате масштабного общественного резонанса, произошедшего после зверского убийства актрисы, фильмы с её участием были переизданы. Многие из них в итоге стали куда более популярны, чем раньше.

(FILES) -- A 1960's file photo taken in London shows French director of Polish origin Roman Polanski (L) and his wife US actress Sharon Tate. Film director Roman Polanski has been arrested in Switzerland on a US warrant after he arrived in Zurich to receive a prize at a film festival, organisers said on September 27, 2009. Polanski is wanted in the United States for unlawful sex with a 13-year-old girl.AFP PHOTO ФОТО: - / AFP

Вероятно, самым значимым фильмом в её кинокарьере была «Долина кукол», основанная на одноимённом бестселлере Жаклин Сюзанн. Эта роль принесла Тейт номинацию на «Золотой глобус». В рамках церемонии Шэрон назвали одной из самых многообещающих актрис года. Кроме того, Тейт можно увидеть в «Бале вампиров» Романа Полански и культовом сериале «Агенты А.Н.К.Л.».

3. Брэндон Ли