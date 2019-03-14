Восемь известных актеров и актрис, которые не дожили до 30 лет

11 марта одному из самых перспективных и многообещающих актёров Голливуда – Антону Ельчину – могло бы исполниться 30 лет.
Летом 2016 года Антона не стало. Трагедия произошла неподалёку от дома актёра в Студио-сити.
Собираясь на встречу с друзьями, Антон не поставил свой автомобиль модели Jeep Grand Cherokee на ручной тормоз, оставив переключатель передач на нейтрали. Это привело к несчастному случаю. Впоследствии производитель автомобиля отозвал модель из продажи, признав ошибку в работе тормозного механизма.
Антон был похоронен на кладбище Hollywood Forever, там же ему установили памятник – фигуру актёра в полный рост. В этом году на независимом кинофестивале «Сандэнс» в штате Юта состоялась премьера документального фильма о жизни и творчестве Ельчина, который никого не оставил равнодушным.
Однако Антон был не единственным исполнителем, ушедшим из жизни в самом расцвете сил. Сегодня мы решили почтить память актёров, которые не успели дожить до 30 лет.
1. Ривер Феникс
Имя Хоакина Феникса сейчас у всех на слуху, однако в 80-х годах его старший брат, Ривер Феникс, был настоящей звездой. Феникс стал истинным кумиром подростков своего времени после выхода телефильма «Выживание», где актёр феноменально сыграл Филипа Брогана – мальчика, страдающего дислексией. Однако мировую известность Фениксу принесла роль Криса Чемберса в картине «Останься со мной» Роба Райнера. В основу фильма легла повесть Стивена Кинга «Тело». В 1989 году Ривер впервые был номинирован на «Оскар» за роль в картине Сидни Люмета «Бег на месте». В этом же году актер успел сыграть молодого Индиану Джонса, а ещё через год появился в драме Гаса Ван Сента «Мой личный штат Айдахо», ставшей переломной в его кинокарьере.
К сожалению, как и множество молодых актёров, Ривер стал жертвой тёмной стороны шоу-бизнеса. Он умер от передозировки наркотиков в ночь на Хэллоуин в клубе Viper Room, которым на тот момент владел Джонни Депп. На момент смерти ему было всего 23 года.
2. Шэрон Тейт
26-летняя актриса и супруга режиссера Романа Полански стала жертвой преступной коммуны Чарльза Мэнсона «Семья». В момент гибели девушка была на последнем месяце беременности. В результате масштабного общественного резонанса, произошедшего после зверского убийства актрисы, фильмы с её участием были переизданы. Многие из них в итоге стали куда более популярны, чем раньше.
Вероятно, самым значимым фильмом в её кинокарьере была «Долина кукол», основанная на одноимённом бестселлере Жаклин Сюзанн. Эта роль принесла Тейт номинацию на «Золотой глобус». В рамках церемонии Шэрон назвали одной из самых многообещающих актрис года. Кроме того, Тейт можно увидеть в «Бале вампиров» Романа Полански и культовом сериале «Агенты А.Н.К.Л.».
3. Брэндон Ли
В феврале 2019 года Брэндону Ли, сыну известного актёра Брюса Ли, могло исполниться 54 года. В своём творческом пути Брэндон во многом пошёл по стопам своего отца. В его арсенале множество фильмов, связанных с восточными единоборствами.
Одним из его первых фильмов стала телеверсия сериала «Кунг-фу», который был популярен в 70-х. По иронии судьбы его отец пытался получить главную роль в этом шоу, но в итоге уступил её Дэвиду Кэрредину.
Роль в готическом триллере «Ворон» Алекса Пройаса должна была сделать из Брэндона Ли звезду мировой величины. Однако несчастный случай, произошедший во время съёмок финальной сцены, оборвал жизнь актёра. В итоге роль Ворона так и осталась самой яркой в карьере 28-летнего исполнителя.
4. Джонатан Брэндис
Джонатан Брэндис, как и многие другие актёры из нашего списка, начал сниматься в кино ещё в подростковом возрасте. Его первой заметной работой стала роль Бастиана Бакса в продолжении «Бесконечной истории». В этом же году Брэндис получил роль лидера «Клуба лузеров» – Билла «Заики» Денбро – в хорроре «Оно» по одноимённому роману Стивена Кинга. К моменту выхода научно-фантастического сериала «Подводная одиссея» Брэндис уже был кумиром всех девчонок и мальчишек своего возраста. Впоследствии Джонатан пробовался на роль молодого Энакина Скайуокера в «Звёздных войнах», но продюсеры предпочли менее известного на тот момент Хейдена Кристенсена.
В 27-летнем возрасте Брэндис всерьёз интересовался режиссурой и сценарным мастерством. Однако в большие фильмы его уже не звали: он выглядел слишком молодо для взрослых мужских ролей, но и подростков играть больше не мог. Незадолго до смерти он успел поставить короткометражную ленту The Slainesville Boys. 11 ноября 2003 года актёр совершил самоубийство. По словам его близких, Брэндис долгое время пребывал в депрессии из-за не сложившейся кинокарьеры.
5. Джин Харлоу
26-летняя Джин Харлоу была настоящим секс-символом кинематографа 30-х годов. Харлоу одной из первых стала привносить в свой образ чувственность и яркую сексуальность, впоследствии эту же манеру будут использовать другие, более известные актрисы. Звезду Джин Харлоу помог зажечь мультимиллиардер Говард Хьюз, который увидел в девушке то, что не замечал никто другой. Благодаря Хьюзу Харлоу получила роль в прорывной для своей карьеры картине «Ангелы ада», которую впоследствии признали самым дорогостоящим фильмом тех лет.
Впоследствии образ платиновой блондинки закрепился за Харлоу, продюсеры наперебой стали предлагать ей ведущие роли. Так, актрису можно увидеть в мелодраме «Красная пыль», где она сыграла вместе с Кларком Гейблом, или в «Огнях большого города» с Чарли Чаплином.
Проблемы со здоровьем не позволили Харлоу достойно завершить свою карьеру в кино – после перенесённого гриппа у актрисы начались осложнения с почками, которые и привели к летальному исходу.
6. Брэд Ренфро
Брэда Ренфро также можно назвать одним из кумиров поколения 90-х. В 11-летнем возрасте он получил роль в картине Джоэля Шумахера «Клиент», которая определила его будущее. Его партнёрами по съёмочной площадке были Сьюзен Сарандон и Томми Ли Джонс. После «Клиента» Ренфро получил главную роль в экранизации повести Стивена Кинга «Способный ученик», режиссёром которой был Брайан Сингер.
Эта работа принесла актёру приз на Международном фестивале в Токио. Позже Ренфро получил центровую роль в драме Ларри Кларка «Садист» и чуть более второстепенную в «Призрачном мире» Терри Цвигоффа.
Жизнь молодой звезды оборвалась в 25-летнем возрасте. Актёр, долгое время принимавший запрещённые вещества, был обнаружен мёртвым в своём доме в Лос-Анджелесе. Официальная причина – передозировка наркотиков.
7. Джеймс Дин
Джеймс Дин был не просто одним из самых известных актёров своего поколения, он был настоящей иконой и продолжает оставаться ею по сей день. Своим успехом Дин обязан трём фильмам – «К востоку от рая», «Бунтарь без причины» и «Гигант», два из которых вышли уже после его смерти. Дин является двукратным лауреатом «Золотого глобуса» и двукратным номинантом на «Оскар». Все награды были присуждены уже после его гибели.
Актёр всегда был большим поклонником автогонок, он многократно участвовал в полупрофессиональных гонках по всей стране и имел множество спортивных автомобилей.
Выдвигаясь на своём Porshe Spyder по шоссе в Калифорнии, Дин попал в жуткую аварию, которая и стала причиной его кончины. По какой-то злой иронии во время промоушена фильма «Гигант» Джеймс Дин дал короткое интервью, в котором предупреждал автомобилистов об опасности быстрой езды.
8. Хит Леджер
Романтическая комедия «10 причин моей ненависти» чуть было не превратила Хита Леджера в нового кумира молодёжи, однако актёр осознанно отказался от этого образа. Заявив о себе в шоу-бизнесе, Леджер начал присматриваться к более серьёзным ролям. Всего через пару лет он получает главную роль в картине «История рыцаря», затем появляется в «Королях Догтауна» и «Братьях Гримм».
Однако мировое признание ему принесла роль в ЛГБТ-драме Энга Ли «Горбатая гора», за которую Хит получил свою первую номинацию на «Оскар» и множество других кинопремий. Через несколько лет он закрепит свой успех, снявшись в байопике Тодда Хэйнса «Меня там нет», где сыграет Боба Дилана. Однако триумфом актёрской карьеры Леджера стала роль Джокера в «Тёмном рыцаре» Кристофера Нолана.
К сожалению, эта роль стала последней в жизни Леджера. После изнурительной работы над новым образом актёр серьёзно заболел. В конце концов он был вынужден уйти со съёмок из-за развивающейся пневмонии. Через несколько часов тело актёра обнаружили в его доме в Нью-Йорке. По официальной информации, он скончался от передозировки лекарств. На момент смерти ему было всего 28 лет.