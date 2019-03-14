Увы, но магия бессильна. Актер, сыгравший Хагрида, оказался в инвалидном кресле

Мужчина долгое время страдал остеоартритом, но теперь его состояние настолько ухудшилось, что Колтрейн не способен передвигаться без посторонней помощи, пишет Daily Mail.

Печальное событие произошло буквально на днях. Робби Колтрейн находился в Лондоне, когда понял, что не в состоянии самостоятельно добраться до своего отеля. Актёр позже пояснил, что боль в колене беспокоила его уже на протяжении многих лет. Врачи предупреждали, что Колтрейну необходимо сбросить вес, иначе он останется инвалидом.

ФОТО: Vida Press

Долгое время Робби терпел сильнейшую боль. Сейчас он не может справиться сам, это его, конечно, жутко раздражает, но он надеется после лечения встать на ноги

- рассказал источник, приближенный к актеру.

ФОТО: Vida Press