Какая прелесть! В Сети появились новые кадры фильма о слоненке Дамбо

Вместе со своими детьми Милли и Джо они выхаживают маленького слоненка по кличке Дамбо. Вскоре они выясняют, что благодаря большим ушам, слоненок может летать. Предприниматель Вэндевер решает заработать на необычном таланте Дамбо.

Главные роли в фильме исполнили Колин Фаррелл (Фантастические твари и где они обитают), Ева Грин (Дом странных детей Мисс Перегрин), Майкл Китон (Бердмен) и Дэнни Де Вито (Крупная рыба).

Картина снята по одноименной диснеевской анимации 1941 года, которая получила "Оскар" за лучшую музыку.