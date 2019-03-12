Вт, 12.03.2019
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  • «О чем говорят мужчины» из Эстонии... Приключениях трех таллиннских «Мужиков» скоро в кино!

«О чем говорят мужчины» из Эстонии... Приключениях трех таллиннских «Мужиков» скоро в кино!
Премьера уже в конце недели!

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ФОТО: promo

Созданная по мотивам фильма "О чем говорят мужчины" комедия повествует о путешествии трех друзей-актеров из Таллинна на далекий и мало кому известный остров Харакасаар. 

Тийт, Маргус и Вейкко решают отправиться в дальнюю поездку по просьбе Вейкко, которому надо помочь разрешить одну проблему, связанную с островом. Путешествие трех друзей превратится в побег от рутины, щедро сдобренный ироничным самоанализом, и попытку справиться с кризисом среднего возраста. 

В кинотеатрах Apollo c 15 марта!

Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

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