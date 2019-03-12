«О чем говорят мужчины» из Эстонии... Приключениях трех таллиннских «Мужиков» скоро в кино!
Созданная по мотивам фильма "О чем говорят мужчины" комедия повествует о путешествии трех друзей-актеров из Таллинна на далекий и мало кому известный остров Харакасаар.
Тийт, Маргус и Вейкко решают отправиться в дальнюю поездку по просьбе Вейкко, которому надо помочь разрешить одну проблему, связанную с островом. Путешествие трех друзей превратится в побег от рутины, щедро сдобренный ироничным самоанализом, и попытку справиться с кризисом среднего возраста.
В кинотеатрах Apollo c 15 марта!