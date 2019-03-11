Свершилось! Опубликованы фото со съемок сериала «Ведьмак»
Будущий сериал по мотивам книг и игр должен будет стать главным конкурентом "Игры престолов", пишет Лайф.
В Сети появились фотографии со съёмочной площадки сериала "Ведьмак". Главную роль в шоу исполняет Генри Кавилл (ранее он играл Супермена). Об этом сообщает PS LS.
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Кроме красивых локаций природы, самой съёмочной группы и массовки, на кадрах можно найти спину Ани Чалотры (Йеннифэр) и прелестную Анну Шаффер в платье (Трис).
Новым сериалом, который снимают по мотивам книг польского писателя Анджея Сапковского, занимается стриминговая площадка Netflix. Первый сезон получил 8 серий. Сериал должен выйти в 2019 году, точной даты нет.