Галерея: похудевшая Мила Кунис на премьере мутльфильма «Волшебный парк Джун» в Лос-Анджелесе
10 марта 35-летняя Мила Кунис появилась на премьере мультфильма «Волшебный парк Джун» (Wonder Park) в театре Regency Bruin в Лос-Анджелесе.
Для своего выхода в свет актриса выбрала одновременно нежный и элегантный образ. Классические черные брюки и туфли-лодочки она сочетала с нежно-розовым топом на бретельках, украшенным крупными серебристыми пуговицами (судя по всему, погода в Лос-Анджелесе позволяет носить по-настоящему летнюю одежду). Она уложила волосы набок и сделала легкую волну, а в макияже осталась верна себе — он был выполнен в нейтральных оттенках и прекрасно гармонировал с ее нарядом.
В картине, которая рассказывает о девочке Джун, придумавшей парк развлечений, Мила озвучила персонажа по имени Грета. Однажды фантазерка Джун обнаруживает, что придуманный ею чудесный Парк развлечений реален! Но его существование под угрозой, и Джун нужен план спасения ее Мечты. Помогут девочке ее новые друзья — волшебные звери Парка.
Смотри мультфильм «Волшебный парк Джун» в кинотеатрах Apollo c 19 апреля!