Галерея: похудевшая Мила Кунис на премьере мутльфильма «Волшебный парк Джун» в Лос-Анджелесе

Для своего выхода в свет актриса выбрала одновременно нежный и элегантный образ. Классические черные брюки и туфли-лодочки она сочетала с нежно-розовым топом на бретельках, украшенным крупными серебристыми пуговицами (судя по всему, погода в Лос-Анджелесе позволяет носить по-настоящему летнюю одежду). Она уложила волосы набок и сделала легкую волну, а в макияже осталась верна себе — он был выполнен в нейтральных оттенках и прекрасно гармонировал с ее нарядом.