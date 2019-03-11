«Пятьдесят оттенков серого» для подростков: драма «После» в кино уже с 12 апреля

Литературной сенсацией, ставшая книга американской писательницы Анны Тодд «ПОСЛЕ» („After“) превратилась в фильм, премьера которого состоится 12 апреля.

Тесса Янг (в исполнении Джозефины Лэнгфорд) первый день в престижном университете. Новые лица, окружение, книги, общежитие, университетские коридоры, девушке, только что покинувшей школьную скамью, обещают отличное начало учебного года, ее самостоятельную жизнь и амбициозную цель - стать дипломированным экономистом. Но жизнь полна неожиданностей, которые иногда невозможно предсказать. Они меняют судьбу, личность, планы, убеждения и могут способствовать не только потере разума, но и самих себя.

Первое знакомство с соседкой по комнате Стэфой ( Хадиджа Рэд Сандер) окунает Тессу в водоворот студенческой жизни, в котором: долгие ночи, знакомства, музыка, танцы и... Хардин (Хиро Файнс-Тиффин) - саркастичный, циничный, бунтарский и безумно очаровательный...