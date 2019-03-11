Стало известно, кто из российских актеров зарабатывает больше всех

Объявлены имена артистов российского кино, получающие самые высокие гонорары. Интересно, что на четырёх самых богатых актеров приходится только одна преуспевающая актриса.
А именно – Светлана Ходченкова, чье состояние оценивается в миллион долларов. Она обогнала 33-летнего Данилу Козловского (900 тысяч долларов).
Владимир Машков также заработал миллион долларов.
На втором месте - Федор Бондарчук (1 миллион 300 тысяч долларов).
И, наконец, на первом месте – 51-летний Дмитрий Нагиев. Он заработал 3 миллиона 200 тысяч долларов.
Такой высокий доход Нагиеву обеспечил не один лишь сериал «Кухня». Артист в целом работает не покладая рук: только за прошлый год он снялся в трех фильмах: «Непрощённый», «Ёлки» и «Бабушки легкого поведения-2».