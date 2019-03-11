Стало известно, кто из российских актеров зарабатывает больше всех

Объявлены имена артистов российского кино, получающие самые высокие гонорары. Интересно, что на четырёх самых богатых актеров приходится только одна преуспевающая актриса.

Светлана Ходченкова ФОТО: Maksim Blinov/Sputnik

А именно – Светлана Ходченкова, чье состояние оценивается в миллион долларов. Она обогнала 33-летнего Данилу Козловского (900 тысяч долларов).

Ольга Зуева и Данила Козловский ФОТО: EKATERINA CHESNOKOVA / Sputnik

Владимир Машков также заработал миллион долларов.

Владимир Машков ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik

На втором месте - Федор Бондарчук (1 миллион 300 тысяч долларов).

Федор Бондарчук и Паулина Андреева. ФОТО: EKATERINA CHESNOKOVA / Sputnik

И, наконец, на первом месте – 51-летний Дмитрий Нагиев. Он заработал 3 миллиона 200 тысяч долларов.

Дмитрий Нагиев ФОТО: Evgenya Novozhenina / Sputnik