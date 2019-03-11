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Стало известно, кто из российских актеров зарабатывает больше всех

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Fyodor Bondarchuk and actress Paulina Andreyeva

ФОТО: EKATERINA CHESNOKOVA / Sputnik

Среди пяти самых богатых кинозвезд - только одна женщина, пишет Eg.ru.

Объявлены имена артистов российского кино, получающие самые высокие гонорары. Интересно, что на четырёх самых богатых актеров приходится только одна преуспевающая актриса.

Светлана Ходченкова

ФОТО: Maksim Blinov/Sputnik

А именно – Светлана Ходченкова, чье состояние оценивается в миллион долларов. Она обогнала  33-летнего Данилу Козловского (900 тысяч долларов).

Ольга Зуева и Данила Козловский

ФОТО: EKATERINA CHESNOKOVA / Sputnik

Владимир Машков также заработал миллион долларов.

Владимир Машков

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik

На втором месте - Федор Бондарчук (1 миллион 300 тысяч долларов).

Федор Бондарчук и Паулина Андреева.

ФОТО: EKATERINA CHESNOKOVA / Sputnik

И, наконец, на первом месте – 51-летний Дмитрий Нагиев. Он заработал 3 миллиона 200 тысяч долларов.

Дмитрий Нагиев

ФОТО: Evgenya Novozhenina / Sputnik

Такой высокий доход Нагиеву обеспечил не один лишь сериал «Кухня». Артист в целом работает не покладая рук: только за прошлый год он снялся в трех фильмах: «Непрощённый», «Ёлки» и «Бабушки легкого поведения-2».

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