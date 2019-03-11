Для киноманов со стальными нервами: в США сняли ужастик про Иванову ночь...

Лента рассказывает историю молодой пары, решившей во время отпуска отправиться в глубинку Швеции к своим друзьям на фестиваль, посвященный летнему солнцестоянию. Изначально спокойный праздник превращается в жуткий кошмар, когда герои понимают, что оказались в центре языческого культа.