Вт, 12.03.2019
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  • Для киноманов со стальными нервами: в США сняли ужастик про Иванову ночь...

Для киноманов со стальными нервами: в США сняли ужастик про Иванову ночь...
ТРЕЙЛЕР!

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«Midsommar»

ФОТО: kaader treilerist

Лента рассказывает историю молодой пары, решившей во время отпуска отправиться в глубинку Швеции к своим друзьям на фестиваль, посвященный летнему солнцестоянию. Изначально спокойный праздник превращается в жуткий кошмар, когда герои понимают, что оказались в центре языческого культа.

Группа американских туристов отправляется в летний отпуск. По пути они заезжают в шведскую деревеньку, жители которой проводят традиционный сезонный обряд. Недавняя смерть родителей одного из героев заставляет чувствовать страх перед этим скандинавским обычаем.

Мировая премьера запланирована на август 2019 года.

Смотри трейлер! 

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