Нельзя пропустить: российская комедия «Лови момент» со звездой «лабутенов» в главной роли

Почти каждый день она танцует, поет и развлекает молодых и толпы гостей. Такая жизнь прекрасна, но не для Риты, потому что в маленьком городе маленькие мечты, а ей нужен весь мир - она знает, что однажды станет настоящей актрисой! И ей нужно прямо в большой город, где актерскому мастерству учат самые лучшие специалисты. Поэтому ей требуется немного времени, чтобы собрать вещи, закрыть дверь и смело двинуться на встречу своей мечте. Но большой город и театральная академия совсем не дружелюбны. Ее совсем не ждет тетя Юля (актриса Юлия Сулес), вступительные экзамены становятся одним большим издевательством, а об учебе там не может быть и речи.