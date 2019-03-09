Нельзя пропустить: российская комедия «Лови момент» со звездой «лабутенов» в главной роли
Рита (актриса Юлия Топольницкая) только что закончила школу. Она так долго выбирала себе профессию, что не успела поступить ни в один ВУЗ. Чтобы год не терять, деятельная девчушка решает временно поработать ведущей свадеб и других мероприятий.
Почти каждый день она танцует, поет и развлекает молодых и толпы гостей. Такая жизнь прекрасна, но не для Риты, потому что в маленьком городе маленькие мечты, а ей нужен весь мир - она знает, что однажды станет настоящей актрисой! И ей нужно прямо в большой город, где актерскому мастерству учат самые лучшие специалисты. Поэтому ей требуется немного времени, чтобы собрать вещи, закрыть дверь и смело двинуться на встречу своей мечте. Но большой город и театральная академия совсем не дружелюбны. Ее совсем не ждет тетя Юля (актриса Юлия Сулес), вступительные экзамены становятся одним большим издевательством, а об учебе там не может быть и речи.
Земля выскальзывает из-под ног Риты, но только на секунду. Она не собирается возвращаться в прошлое и обрекать себя на грусть, поэтому она делает глубокий вдох и берется за самую неожиданную работу. Только, сводя концы с концами, работает аниматором на детских праздниках, играет в самых странных спектаклях и снимается в рекламе. Ее ждет много сложных испытаний, которые превращаются в одну большую смешную историю.
Уморительная комедия в кинотеатрах Apollo уже с 22 марта!