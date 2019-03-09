Он открыл миру Спилберга. Умер президент студии Universal Сид Шайнберг

7 марта умер бывший президент кинокомпании Universal Studios Сидни Шайнберг. Ему было 84 года. Об этом сообщил его сын Джон Шайнберг.

— Увы, сегодня умер мой отец. Он был удивительным человеком. Нам будет очень не хватать его. Мы безумно любили его и никогда не забудем, — написал Джон Шайнберг в своём инстаграме.