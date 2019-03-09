Звезда «Исчезнувшей» Розамунд Пайк сыграет в новом триллере

Актрисе предстоит воплотить успешного законного опекуна Марлу Грейсон, умело использующую закон на благо себе и в ущерб своим клиентам. Всё изменилось, когда она находит казалось бы идеального нового клиента.

Фильм поставит по собственному сценарию Джей Блейксон («5-я волна»). За производство отвечают компании Black Bear Pictures и Sugar November. Съёмки запланированы на июнь текущего года. Других подробностей о картине пока нет.