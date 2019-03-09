Сб, 9.03.2019
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Любителям психологических триллеров к просмотру — обязательно! «В объятиях лжи» уже в кинотеатрах

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ФОТО: IMDB

Наивная милая девушка Фрэнсис (Хлоя Грейс Морец), пытающаяся начать самостоятельную жизнь в Нью-Йорке, находит в метро сумку и, не раздумывая, решает вернуть ее владелице. 

Ею оказывается Грета (Изабель Юппер), эксцентричная француженка, учительница игры на фортепиано, которая обожает классическую музыку и живет во власти щемящего одиночества. Недавно потерявшая мать Фрэнсис быстро привязывается к вдовствующей Грете. Женщины становятся близкими подругами, но материнская забота Греты превращается в нечто иное и начинает все больше пугать Фрэнсис, которая вскоре понимает, что в жизни Греты все не так, как кажется.

Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

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