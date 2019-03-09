Вупи Голдберг оказалась на грани смерти

Американская актриса Вупи Голдберг оказалась а смертельной опасности из-за тяжелой формы пневмонии. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter со ссылкой на программу ABC.
Соведущий ток-шоу ABC показала заранее отснятое видео, где актриса призналась, что чуть не умерла.
"Эй, да, это я. Я здесь... Я встаю и двигаюсь. Не так быстро, как хотелось бы, но я в порядке. Я не мертва. Так вот, что случилось: у меня была пневмония, и я была заражена. Пневмония в обоих легких, что означает там была жидкость...", - сказала Голдберг.
Затем Голдберг объяснила, что ее болезнь смертельно опасна.
"И да, я очень была близка к тому, чтобы покинуть эту Землю. Хороших новостей у меня было мало", - сказала она.
Актриса также подблагодарила своих поклонников за поддержку.
"Спасибо за все ваши добрые пожелания. И за все те замечательные слова, которые вы говорили".
Затем она обратилась к соведущим программы.
"Дамы, я не могу дождаться, чтобы увидеть вас всех... До скорой встречи", - сказала Голдберг.
В конце видео актриса поцеловала камеру.
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