Сб, 9.03.2019

Вупи Голдберг оказалась на грани смерти

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Вупи Голдберг

ФОТО: https://www.instagram.com/whoopigoldberg/

Американская актриса Вупи Голдберг оказалась а смертельной опасности из-за тяжелой формы пневмонии. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter со ссылкой на программу ABC.

Соведущий ток-шоу ABC показала заранее отснятое видео, где актриса призналась, что чуть не умерла.

"Эй, да, это я. Я здесь... Я встаю и двигаюсь. Не так быстро, как хотелось бы, но я в порядке. Я не мертва. Так вот, что случилось: у меня была пневмония, и я была заражена. Пневмония в обоих легких, что означает там была жидкость...", - сказала Голдберг.

Затем Голдберг объяснила, что ее болезнь смертельно опасна.

"И да, я очень была близка к тому, чтобы покинуть эту Землю. Хороших новостей у меня было мало", - сказала она.

Актриса также подблагодарила своих поклонников за поддержку. 

"Спасибо за все ваши добрые пожелания. И за все те замечательные слова, которые вы говорили".

Затем она обратилась к соведущим программы.

"Дамы, я не могу дождаться, чтобы увидеть вас всех... До скорой встречи", - сказала Голдберг.

В конце видео актриса поцеловала камеру. 

Ранее появились новости о состоянии Георгия Данелия.

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