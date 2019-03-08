Назван самый кровавый хоррор в истории кино

Звезда кино с таким заявлением выступила в программе "Ночное шоу с Джимми Фэллоном". Запись интервью с Честейн была опубликована на официальном YouTube-канале The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Честейн исполнила роль Беверли Марш в новом фильме Андреса Мускетти. По словам Джессики, во время работы над одной из сцен фильма участник съёмок заявил о том, что было использовано самое большое количество крови за всю историю кинематографа.

ФОТО: John Palmer/MPI/Capital Pictures / Scanpix

— Вот что я скажу: на следующий день я выковыривала кровь из своих глаз. Это была фальшивая кровь, — рассказала актриса.