Волочкова опровергла участие в съемках «Брата-3»

Анастасия Волочкова категорически опровергла информацию о своем участии в съемках фильма «Брат-3», которую накануне распространил шоумен Стас Барецкий.
«Какой „Брат-3“, какой Барецкий? Это тот случай, когда новости о себе узнаешь из интернета. Никаких съемок в сомнительной компании. Видимо, мое имя упомянули, чтоб создать резонанс», — сказала балерина РИА Новости.
Барецкий, который собрался снимать «Брата-3», ранее сообщил о согласии Волочковой сыграть в его фильме роль бывшей танцовщицы, которая стала проституткой. Якобы ее единственным условием было, «чтобы она выглядела красиво в этой роли».
На главные роли Бареукий определил недавно выпущенного из тюрьмы Вячеслава Дацика по прозвищу Рыжий Тарзан и Никиту Джигурду.
Барецкий заявляет, что авторские права на продолжение культовой дилогии Алексея Балабанова ему выкупать не надо.
Продюсер фильмов «Брат» и «Брат-2» Сергей Сельянов назвал заявления шоумена «хамством, неуважением и глупостью» по отношению к создателям картины.