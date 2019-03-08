Волочкова опровергла участие в съемках «Брата-3»

«Какой „Брат-3“, какой Барецкий? Это тот случай, когда новости о себе узнаешь из интернета. Никаких съемок в сомнительной компании. Видимо, мое имя упомянули, чтоб создать резонанс», — сказала балерина РИА Новости.

Барецкий, который собрался снимать «Брата-3», ранее сообщил о согласии Волочковой сыграть в его фильме роль бывшей танцовщицы, которая стала проституткой. Якобы ее единственным условием было, «чтобы она выглядела красиво в этой роли».

На главные роли Бареукий определил недавно выпущенного из тюрьмы Вячеслава Дацика по прозвищу Рыжий Тарзан и Никиту Джигурду.

Барецкий заявляет, что авторские права на продолжение культовой дилогии Алексея Балабанова ему выкупать не надо.