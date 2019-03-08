Уже в кино: «Капитан Марвел», Хлоя Морец «В объятиях лжи», комедия «Любовницы» и другие новинки!

Экшн «Капитан Марвел»

После столкновения с враждующими инопланетными расами пилот военно-воздушных сил Кэрол Дэнверс обретает суперсилу и становится неуязвимой. Героине предстоит совладать со своими новыми способностями, чтобы противостоять могущественному врагу!

Триллер «В объятиях лжи»



Наивная милая девушка Фрэнсис (Хлоя Грейс Морец), пытающаяся начать самостоятельную жизнь в Нью-Йорке, находит в метро сумку и, не раздумывая, решает вернуть ее владелице. Ею оказывается Грета (Изабель Юппер), эксцентричная француженка, учительница игры на фортепиано, которая обожает классическую музыку и живет во власти щемящего одиночества. Недавно потерявшая мать Фрэнсис быстро привязывается к вдовствующей Грете. Женщины становятся близкими подругами, но материнская забота Греты превращается в нечто иное и начинает все больше пугать Фрэнсис, которая вскоре понимает, что в жизни Греты все не так, как кажется.

«Как приручить дракона 3»

История необычной дружбы подростка-викинга и могучего дракона превратилась в полное приключений сказание, охватывающее всю жизнь главных героев. В третьей главе эпопеи студии «DreamWorks Animation» душевно и с юмором рассказывается о взрослении и об обретении храбрости.

Иккинг и Астрид стали правителями острова Олуха и создали в своей родной деревне настоящий рай для драконов и викингов. Когда неожиданно появляется Ночная Фурия и в это же время над деревней нависает смертельная опасность, Иккингу и Беззубику приходится покинуть любимый Олух и отправиться в путешествие в скрытый мир, который до сей поры все считали легендой. В череде невероятных приключений становятся понятны судьбы героев, а дракон и его верный всадник сражаются даже на краю света, защищая всё то, что им так дорого.

«Как приручить дракона 3» – захватывающее анимационное приключение по мотивам популярной детской книги Крессиды Коуэлл снято на той же студии, из который вышли «Шрек», «Мадагаскар» и «Кунг-фу панда». Сценаристом и режиссером и на этот раз выступил Дин Деблуа.

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Комедия «Любовницы»



Почему, когда все так красиво и хорошо, должно так безобразно закончиться? Вы вместе провели тысячи сумасшедших фантастических часов, ты на 100% уверен, что вы будете до конца жизни, но ... однажды, как гром среди ясного неба, что-то вроде «малышка, прости меня ... я женат», или «я люблю тебя, но я не хочу разводиться… семья, дети… ну, сама понимаешь…» А потом ... потом ... ты осознаешь, что ты не кто иной, а любовница, барракуда, разрушительница семьи и еще чёрт знает кто ....

Такие история произошли с тремя очаровательными женщинами, которые случайно встретились в баре после расставания с любимыми и оказалось, что все они - соблазненные, обманутые и оставленные женатыми мужчинами. Вот это и была большая ошибка Дон Жуанов - трех красавиц не нужно было раздражать и водить за нос. Создав ловкий план и умело отомстив своим бывшим, они понимают, что таких обманутых женщин сотни тысяч, которые не заслуживают того, чтобы быть игрушками женатых мужчин. Очаровательные дамы: актриса, медсестра и студентка создают секретный клуб для брошенных женщин и используя свое актерское мастерство, помогают другим женщинам проучить неверных супругов. Их трое, они молодые, обаятельные и ... опасные. Они поставят мужчин в самые неловкие ситуации, а сами будут весело смеяться.