Что посмотреть 8 марта: ТОП-5 фильмов о сильных женщинах

Это истории не только о героических подвигах (хотя, куда же без них) сильных женщин, но и о любви во всех её многогранных проявлениях, ведь каждой женщине (даже самой сильной) хочется быть любимой. Будь то старая добрая классика или новинка кинопроката. Каждый из этих фильмов наверняка придётся по душе всем представительницам прекрасной половины человечества!

«Вокс-Люкс» - о чудом выжившей женщине, ставшей поп-звездой

8 марта — отличный повод познакомиться с историей вымышленной поп-певицы Селесты. Путь к мировой славе получился трагическим - в 1999 году, будучи школьницей-отличницей, будущая поп-дива чудом выжила, когда её одноклассник устроил стрельбу в школе. Именно под впечатлением от трагедии она написала песню и в итоге проснулась знаменитой. Через 20 лет карьера пошла на спад. Отдельно стоит отметить великолепный актёрский состав — ту самую звезду играет неповторимая Натали Портман, а главную мужскую роль исполняет Джуд Лоу.

«Любовницы» - о трех женщинах, решивших проучить мужчин

Ещё одна интересная киноновинка — на этот раз российская. Режиссер Елена Хазанова рассказывает историю про трех самых обычных москвичек. Медсестра, студентка и актриса случайно встречаются в баре и выясняют, что все они только что расстались со своими мужчинами. При этом все три кавалера оказались обманщиками - они уже были связаны узами брака. Стоит ли говорить, что дамы решают не оставлять обидчиков безнаказанными. Как вывести неверных мужей на чистую воду и наказать двуличных любовников?

В главных ролях - Паулина Андреева, Александра Бортич и Юлия Александрова.

Фильм уже вышел в прокат в кинотеатрах Apollo! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

«Джой» - о женщине, ставшей главой бизнес-династии

От новинок кинопроката перейдём к фильмам, уже завоевавшим любовь зрителей. Картина Дэвида О. Расселла рассказывает историю четырёх поколений семьи. На глазах зрителей девушка по имени Джой превращается в женщину, которая становится основательницей бизнес-династии и ее главой. В главных ролях Дженнифер Лоуренс, Роберт Де Ниро и Брэдли Купер.

«Малышка на миллион» - о действительно сильной женщине

Фильм - легенда, - получивший целых 4 «Оскара». «Малышка на миллион» - это спортивная драма Клинта Иствуда, которая повествует о 31-летней официантке, мечтающей стать боксёром. Тренер Фрэнк Данн, владеющий спортивным залом в Лос-Анджелесе и который так и не смог воспитать чемпиона, поначалу относится к мечте девушки скептически, но её упорство всё-таки заставляет его передумать. Девушка выходит на ринг, но получает в решающем поединке серьёзную травму. Несмотря на то, что фильм заканчивается трагически, это картина - о женщине сильной в полном смысле этого слова — и духом и телом. Недаром Хилари Суонк завоевала награду киноакадемии за лучшую женскую роль.

«8 женщин» - о женщине во всех ее проявлениях