Срочная новость! Уилла Смита в «Отряде самоубийц» заменили другим актером

Согласно THR, Эльба был первым и единственным выбором как студии, так и Ганна. Режиссёр лично встретился с актёром и предложил ему роль в своём новом кинокомиксе.

«Отряд самоубийц» вышел в августе 2016 года, получил в основном негативные отзывы критиков и почти 750 млн долларов кассовых сборов в мире. Режиссёром выступал Дэвид Эйр. Смит сыграл в картине наёмного убийцу Дэдшота.

Сиквел «Отряда самоубийц», сценарием и постановкой которого занимается Джеймс Ганн, уволенный Disney с поста режиссёра третьих «Стражей галактики» из-за провокационных высказываний в Twitter, должен выйти на экраны 6 августа 2021 года. Картина не будет прямым продолжением оригинала. Скорее всего, в ней будут задействованы совсем другие герои вселенной DC. Впрочем, без Марго Робби в образе Харли Квинн создатели не смогут обойтись.