Вт, 5.03.2019

ТОП-3: «Правда и справедливость» вторую неделю подряд рвет кинозалы Эстонии!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Танель Тоом, режиссер фильма "Правда и Справедливость"

ФОТО: / Raul Mee/Mollusk Media

Вторые выходные подряд жители Эстонии чаще всего смотрели в кинотеатрах именно картину «Правда и справедливость» по мотивам романа А.Х.Таммсааре.

ТОП-3 самых популярных фильмов прошедших выходных:

1. «Правда и справедливость» // 32523 зрителей // кассовые сборы: 217 076 евро

2. «Ральф против интернета» // 3835 зрителей // кассовые сборы: 19 232 евро

3. «ЛЕГО Фильм-2» // 2675 зрителей // кассовые сборы: 13 655 евро

Русский фильм «Как я стал русским» занял 5 место в рейтинге с количеством зрителей 2200 и кассовыми сборами почти 15 тысяч евро.

Покупайте билеты в кинотеатры Apollo на сайте Kinozal.ee! Здесь всегда лучшие фильмы!

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ