ТОП-3: «Правда и справедливость» вторую неделю подряд рвет кинозалы Эстонии!

Вторые выходные подряд жители Эстонии чаще всего смотрели в кинотеатрах именно картину «Правда и справедливость» по мотивам романа А.Х.Таммсааре.
ТОП-3 самых популярных фильмов прошедших выходных:
1. «Правда и справедливость» // 32523 зрителей // кассовые сборы: 217 076 евро
2. «Ральф против интернета» // 3835 зрителей // кассовые сборы: 19 232 евро
3. «ЛЕГО Фильм-2» // 2675 зрителей // кассовые сборы: 13 655 евро
Русский фильм «Как я стал русским» занял 5 место в рейтинге с количеством зрителей 2200 и кассовыми сборами почти 15 тысяч евро.
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