Чт, 7.03.2019

Музыкальная драма «За мечтой» в кино с 12 апреля

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За мечтой

ФОТО: скриншот с youtube.com

17-летняя Вайолет (Эль Фаннинг, "Роковое искушение", "Трамбо") живет с матерью на небольшой ферме на острове Уайт. Она занимается домашними делами, обслуживает столики и учится в школе, но c трудом сходится с другими людьми.

Эта застенчивая девушка-подросток мечтает вырваться из родного городка, чтобы заняться страстно любимым ею пением. При помощи необычного наставника она принимает участие в местном конкурсе, который станет испытанием ее стойкости, таланта и амбиций. Полный музыки фильм "За мечтой" - простая и стильная версия истории о Золушке.

Билеты на подходящие сеансы можно покупать на сайте Kinozal.ee.

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