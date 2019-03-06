Музыкальная драма «За мечтой» в кино с 12 апреля

17-летняя Вайолет (Эль Фаннинг, "Роковое искушение", "Трамбо") живет с матерью на небольшой ферме на острове Уайт. Она занимается домашними делами, обслуживает столики и учится в школе, но c трудом сходится с другими людьми.
Эта застенчивая девушка-подросток мечтает вырваться из родного городка, чтобы заняться страстно любимым ею пением. При помощи необычного наставника она принимает участие в местном конкурсе, который станет испытанием ее стойкости, таланта и амбиций. Полный музыки фильм "За мечтой" - простая и стильная версия истории о Золушке.
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