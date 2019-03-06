С 12 апреля в кино мелодрама «После»

Тесса Янг (акт. Джозефина Лэнгфорд) первый день в престижном университете. Новые лица, окружение, книги, общежитие, университетские коридоры, девушке, только что покинувшей школьную скамью, обещают отличное начало учебного года, ее самостоятельную жизнь и амбициозную цель - стать дипломированным экономистом. Но жизнь полна неожиданностей, которые иногда невозможно предсказать. Они меняют судьбу, личность, планы, убеждения и могут способствовать не только потере разума, но и самих себя.

Первое знакомство с соседкой по комнате Стэфой (акт. Хадиджа Рэд Сандер) окунает Тессу в водоворот студенческой жизни, в котором: долгие ночи, знакомства, музыка, танцы и... Хардин (акт. Хиро Файнс-Тиффин) - саркастичный, циничный, бунтарский и безумно очаровательный...

Вечерняя игра «Правда или смелость» переворачивает жизнь Тессы с ног на голову ... В объятиях Хардина она забывает обо всем - о своем парне Ное (акт. Дилан Арнольд), подружках, девичьей застенчивости и наслаждается каждым моментом, проведенным с ним. Быть вместе становится одним безумным приключением, но, у этой, с виду, красивой истории есть мрачный секрет. Когда он выйдет на поверхность, жизнь Тессы уже не будет такой, какой она была...