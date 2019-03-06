С 12 апреля в кино мелодрама «После»

От этой истории миллионы молодых людей по всему миру, в прямом смысле этого слова, потеряли голову. Она будит воображение, увлекает, вызывает новые, незнакомые чувства, страсть, зависимость, навязчивые мысли не позволяют забыть ТО волнение. Литературной сенсацией, ставшая книга американской писательницы Анны Тодд «ПОСЛЕ» („After“) превратилась в фильм, премьера которого состоится 12 апреля-
Тесса Янг (акт. Джозефина Лэнгфорд) первый день в престижном университете. Новые лица, окружение, книги, общежитие, университетские коридоры, девушке, только что покинувшей школьную скамью, обещают отличное начало учебного года, ее самостоятельную жизнь и амбициозную цель - стать дипломированным экономистом. Но жизнь полна неожиданностей, которые иногда невозможно предсказать. Они меняют судьбу, личность, планы, убеждения и могут способствовать не только потере разума, но и самих себя.
Первое знакомство с соседкой по комнате Стэфой (акт. Хадиджа Рэд Сандер) окунает Тессу в водоворот студенческой жизни, в котором: долгие ночи, знакомства, музыка, танцы и... Хардин (акт. Хиро Файнс-Тиффин) - саркастичный, циничный, бунтарский и безумно очаровательный...
Вечерняя игра «Правда или смелость» переворачивает жизнь Тессы с ног на голову ... В объятиях Хардина она забывает обо всем - о своем парне Ное (акт. Дилан Арнольд), подружках, девичьей застенчивости и наслаждается каждым моментом, проведенным с ним. Быть вместе становится одним безумным приключением, но, у этой, с виду, красивой истории есть мрачный секрет. Когда он выйдет на поверхность, жизнь Тессы уже не будет такой, какой она была...
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