Экшн «Шазам!» в кино с 5 апреля

Несмотря на могучее взрослое тело, в душе он остается ребенком, поэтому поступает так, как поступил бы любой подросток, получивший сверхспособности — оттягивается на полную катушку в этой подросшей версии себя самого! Умеет ли он летать? Есть ли у него рентгеновское зрение? Способен ли выпускать молнии из рук? А может ли он пропустить контрольную по обществоведению? Шазам проверяет границы своих возможностей с бесшабашностью расшалившегося ребенка. Но ему придется быстро научиться управлять этими способностями, чтобы дать отпор смертоносным силам зла, которыми управляет доктор Тадеуш Сивана (Стронг).

Дэвид Ф. Сандберг ("Проклятие Аннабель: Зарождение зла") завершает работу над фильмом "Шазам!" производства компании New Line Cinema, в котором снялись Закари Ливай (сериал "Чак") в заглавной роли супергероя, Эшер Энджел (сериал "Энди Мак") в роли Билли Бэтсона и Марк Стронг (фильмы "Kingsman") в роли суперзлодея доктора Тадеуша Сиваны. Продюсер - Питер Сафран (предстоящий фильм "Аквамен", фильмы "Заклятие" и "Аннабель").

В фильме "Шазам!" снимались Джек Дилан Грейзер ("Оно") в роли Фредди, лучшего друга Билли и ярого фаната супергероев, члена приемной семьи, в которую также входит Мэри в исполнении Грейс Фултон ("Проклятие Аннабель: Зарождение зла"), Дарла в исполнении Фэйти Херман (сериал "Это мы"), Юджин в исполнении Йена Чена (сериал "Трудности ассимиляции") и Педро в исполнении Джована Арманда (сериал "Гавайи 5.0"). Купер Эндрюс (сериал "Ходячие мертвецы") и Марта Миланс (сериал "Опасные женщины") играют приемных родителей Виктора и Розу Васкесов, а номинант на премию "Оскар" Джимон Хонсу ("Кровавый алмаз") - волшебника.

Этот фильм из вселенной DC, который отличает веселье и ориентация на семейные ценности, снят по сценарию Генри Гайдена, за основу взят сюжет Гайдена и Даррена Лемке. Создатели Шазама - Билл Паркер и Ч.К. Бек. Исполнительные продюсеры - Кристофер Годсик, Джеффри Чернов, Дуэйн Джонсон и Хирам Гарсиа.

В творческую команду Сандберга вошли главный оператор Максим Александр, работавший с ним над фильмом "Проклятие Аннабель: Зарождение зла", художник-постановщик Дженнифер Спенс, монтажер Мишель Аллер и художник по костюмам Леа Батлер.

Выход на экраны фильма "Шазам!" производства New Line Cinema production намечен на 5 апреля 2019 г. В прокат его выпустит компания Warner Bros. Pictures, подразделение компании Warner Bros. Entertainment.