Мультфильм «Как приручить дракона 3» стал лидером проката

Как сообщает Сегодня со ссылкой на сайт Box Office Mojo в понедельник, 4 марта, в свои вторые выходные он заработал еще 30 млн долл. Падение сборов по сравнению с премьерным уик-эндом составило всего 45%.

Мировые сборы мультфильма достигли 375 млн долларов. С учетом того, что его производственный бюджет составил сравнительно скромные 129 млн, можно с уверенностью сказать, что проект полностью окупился и начал приносить своим создателям прибыль.

На втором месте оказался комедийный фильм "Семейные похороны Тайлера Перри" с результатом 27 млн. Это премьерный уик-энд для новой картины Тайлера Перри, в котором он выступил и режиссером, и сценаристом, и сыграл главную роль.