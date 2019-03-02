«Операция «Колибри»» в кино уже с 15 марта

Двоюродные братья Винсент и Антон живут в мире высокочастотного трейдинга, где каждая миллисекунда может стоить миллиарды. Они решаются реализовать давно задуманный проект. Казалось бы, все продумано до мелочей и шансы на успех велики как никогда.