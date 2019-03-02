Вт, 5.03.2019

«Операция «Колибри»» в кино уже с 15 марта

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ФОТО: IMDB

Двоюродные братья Винсент и Антон живут в мире высокочастотного трейдинга, где каждая миллисекунда может стоить миллиарды. Они решаются реализовать давно задуманный проект. Казалось бы, все продумано до мелочей и шансы на успех велики как никогда.

Однако на пути братьев встает их бывший босс Эва Торрес — беспринципный злой гений, ставшая их заклятым врагом. Ставки высоки, проигравший теряет всё или, наоборот, приобретает нечто большее, поистине бесценное.

Билеты на подходящие сеансы можно покупать на сайте Kinozal.ee.

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