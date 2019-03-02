В кино с 8 марта: триллер «В объятьях лжи»

Наивная милая девушка Фрэнсис (Хлоя Грейс Морец), пытающаяся начать самостоятельную жизнь в Нью-Йорке, находит в метро сумку и, не раздумывая, решает вернуть ее владелице. Ею оказывается Грета (Изабель Юппер), эксцентричная француженка, учительница игры на фортепиано, которая обожает классическую музыку и живет во власти щемящего одиночества.
Недавно потерявшая мать Фрэнсис быстро привязывается к вдовствующей Грете. Женщины становятся близкими подругами, но материнская забота Греты превращается в нечто иное и начинает все больше пугать Фрэнсис, которая вскоре понимает, что в жизни Греты все не так, как кажется.
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