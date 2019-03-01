Вт, 5.03.2019
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  • В кино всей семьей: с 8 марта на экранах мультфильм «Как приручить дракона 3»

В кино всей семьей: с 8 марта на экранах мультфильм «Как приручить дракона 3»

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ФОТО: Фото: промо

История необычной дружбы подростка-викинга и могучего дракона превратилась в полное приключений сказание, охватывающее всю жизнь главных героев. В третьей главе эпопеи студии «DreamWorks Animation» душевно и с юмором рассказывается о взрослении и об обретении храбрости.

Иккинг и Астрид стали правителями острова Олуха и создали в своей родной деревне настоящий рай для драконов и викингов. Когда неожиданно появляется Ночная Фурия и в это же время над деревней нависает смертельная опасность, Иккингу и Беззубику приходится покинуть любимый Олух и отправиться в путешествие в скрытый мир, который до сей поры все считали легендой. В череде невероятных приключений становятся понятны судьбы героев, а дракон и его верный всадник сражаются даже на краю света, защищая всё то, что им так дорого.

«Как приручить дракона 3» – захватывающее анимационное приключение по мотивам популярной детской книги Крессиды Коуэлл снято на той же студии, из который вышли «Шрек», «Мадагаскар» и «Кунг-фу панда». Сценаристом и режиссером и на этот раз выступил Дин Деблуа.

Билеты на подходящие сеансы можно покупать на сайте Kinozal.ee.

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