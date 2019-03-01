В кино всей семьей: с 8 марта на экранах мультфильм «Как приручить дракона 3»

Иккинг и Астрид стали правителями острова Олуха и создали в своей родной деревне настоящий рай для драконов и викингов. Когда неожиданно появляется Ночная Фурия и в это же время над деревней нависает смертельная опасность, Иккингу и Беззубику приходится покинуть любимый Олух и отправиться в путешествие в скрытый мир, который до сей поры все считали легендой. В череде невероятных приключений становятся понятны судьбы героев, а дракон и его верный всадник сражаются даже на краю света, защищая всё то, что им так дорого.