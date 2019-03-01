Сладкие планы мести женатым мужчинам в кино с 8 марта: комедия «Любовницы»

Такие история произошли с тремя очаровательными женщинами, которые случайно встретились в баре после расставания с любимыми и оказалось, что все они - соблазненные, обманутые и оставленные женатыми мужчинами. Вот это и была большая ошибка Дон Жуанов - трех красавиц не нужно было раздражать и водить за нос. Создав ловкий план и умело отомстив своим бывшим, они понимают, что таких обманутых женщин сотни тысяч, которые не заслуживают того, чтобы быть игрушками женатых мужчин. Очаровательные дамы: актриса, медсестра и студентка создают секретный клуб для брошенных женщин и используя свое актерское мастерство, помогают другим женщинам проучить неверных супругов. Их трое, они молодые, обаятельные и ... опасные. Они поставят мужчин в самые неловкие ситуации, а сами будут весело смеяться.