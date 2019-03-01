Вышел новый трейлер «Хеллбоя»

Режиссёр фильма — Нил Маршалл ("Ганнибал", "Мир дикого Запада"). Главные роли в новой ленте исполнили Дэвид Харбор ("Очень странные дела"), Иэн Макшейн ("Джон Уик") и Милла Йовович ("Обитель зла").

Ранее сообщалось о том, что фильм получит рейтинг для "взрослых" (18+). Премьера в Эстонии назначена на 12 апреля.