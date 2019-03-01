Вт, 5.03.2019

Вышел новый трейлер «Хеллбоя»

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Кадр из фильма "Хеллбой"

ФОТО: скриншот с youtube.com

Студия Lionsgate опубликовала второй трейлер перезапуска "Хеллбоя". Новое видео было опубликовано на официальном YouTube-канале кинокомпании, пишет Лайф.

Режиссёр фильма — Нил Маршалл ("Ганнибал", "Мир дикого Запада"). Главные роли в новой ленте исполнили Дэвид Харбор ("Очень странные дела"), Иэн Макшейн ("Джон Уик") и Милла Йовович ("Обитель зла").

Ранее сообщалось о том, что фильм получит рейтинг для "взрослых" (18+). Премьера в Эстонии назначена на 12 апреля.

Билеты на подходящие сеансы можно покупать на сайте Kinozal.ee.

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