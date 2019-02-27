«Тобол» на экранах уже с этой пятницы!

1 марта на киноэкранах Эстонии появится историческая приключенческая драма «Тобол». Это фильм, основанный на реальных событиях, основная идея которого была продиктована бестселлером «Тобол. Много званых» известного писателем исторических романов Алексея Иванова («Сердце Пармы», «Географ глобус пропил»).
XVIII век. Трудный и болезненный период правления Петра I. Император всеми силами старается развивать торговые и политические связи с европейскими странами. А для этого нужны большие деньги, поэтому Петр I приказывает своему молодому гвардейскому офицеру Ивану Демарину отправиться в столицу Сибири того времени - Тобольск и разведать информацию об имеющемся там золоте. Здесь находятся много шведских офицеров, взятых в плен после Полтавского сражения. Здесь Иван встречает любовь всей его жизни - дочь сибирского географа Ремезова. Демарин сформировал команду в 200 человек из местных новобранцев и молодых офицеров, которые прибыли с ним. С этим отрядом он выступает на поиски золота далекого Яркенда. Благодаря коварному заговору местных князей, мирная экспедиция становится военным вторжением. И. Демарин и его полк попадают в плен тысяч жестоких и диких джунгаров. Начинается жестокая, беспощадная и неравная борьба за любовь, свободу и жизнь ... Помощи ждать неоткуда.
В фильме мы увидим не только юный талант Илью Маланина («Полицейский с Рублёвки»), но и давно всем знакомых - Дмитрия Дюжева («Бригада»), Дмитрия Назарова («Кухня»), Андрея Бурковского («Кухня», «Последний из Магикян») , также очаровательную актрису из Латвии Агату Муциенеце.
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