Уже с 1 марта жителей Эстонии порадуют комедией «Как я стал русским»

С этой недели жители Эстонии смогут насладиться в кинотеатрах Apollo новой российской романтической комедией «Как я стал русским». Премьера фильма уже в пятницу, 1 марта.
«Как я стал русским» — российский комедийный фильм режиссёра Акаки Сахелашвили и Ся Хао. Является киноадаптацией телесериала «Как я стал русским» 2015 года. Премьера фильма в России состоялась 7 февраля 2019 года.
О фильме:
«Понравиться отцу своей невесты — задача не из легких. С этой проблемой сталкивается и китайский парень Пен, когда отправляется в Москву за своей любовью — Ирой, даже не подозревая, какой кошмар его ждет. Ведь ее отец Анатолий совсем не готов отдавать свою дочь первому встречному, и у него на этот случай припасен свой план по избавлению…
Однако, отцу невесты и жениху придется научиться уважать друг друга, если они хотят сохранить рядом с собой девушку, которую любят больше всего на свете».
Билеты на подходящие сеансы можно покупать на сайте Kinozal.ee.