Уже с 1 марта жителей Эстонии порадуют комедией «Как я стал русским»

«Как я стал русским» — российский комедийный фильм режиссёра Акаки Сахелашвили и Ся Хао. Является киноадаптацией телесериала «Как я стал русским» 2015 года. Премьера фильма в России состоялась 7 февраля 2019 года.

«Понравиться отцу своей невесты — задача не из легких. С этой проблемой сталкивается и китайский парень Пен, когда отправляется в Москву за своей любовью — Ирой, даже не подозревая, какой кошмар его ждет. Ведь ее отец Анатолий совсем не готов отдавать свою дочь первому встречному, и у него на этот случай припасен свой план по избавлению…