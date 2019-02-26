Вт, 5.03.2019
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Йен Сомерхолдер появится в спин-оффе сериала «Дневники вампира»

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Йен Сомерхолдер

ФОТО: Vida Press

Известный актер Йен Сомерхолдер, возможно, появится и в продолжении сериала "Дневники вампира" – "Наследие". Дело в том, что недавно в одном из эпизодов сериала "Наследие" была упомянута дочь Деймона и Елены – Стефания, пишет Сегодня.

Однако, Нина Добрев заявила, что не сможет принять участие в шоу из-за загруженного графика съемок. А вот Йена, может мы и увидем. Намек на это актер сам сделал, опубликовав в Instagram фото с вампирскими клыками.

"Вторник… без фильтров", – написал актер под фотографией.

Многие поклонники уверены, что актер появится в одном из эпизодов сериала "Наследие", чего фанаты так сильно ждут.

Фото смотри ЗДЕСЬ!

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