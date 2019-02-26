Появился впечатляющий трейлер сериала «Темные начала» с Джеймсом МакЭвоем

Режиссером выступил "оскароносный" Том Хупер ("Король говорит!", "Отверженные", "Девушка из Дании").

В ролях: Джеймс МакЭвой, Кларк Питерс, Лин Мануэль-Миранда, Рут Уилсон, Уилл Кин и Дафни Кин.

По сюжету, девочка отправляется на поиски похищенного лучшего друга, в ходе чего вскрывается заговор по свержению первого ангела Властителя, после создания мира объявившего себя Богом-творцом.