Старушки-чирлидерши: появился смешной трейлер комедии «Помпоны» с Дайан Китон

По сюжету героиня Китон приезжает в дом престарелых и, вспомнив молодость, решает собрать команду чирлидерш. Она устраивает прослушивание, собирает участниц и нанимает юную девушку-хореографа, которая должна подготовить их к соревнованиям. В фильме также снялись Алиша Боэ, Пэм Гриер, Чарли Тахэн, Джеки Уивер, Ри Перлман и другие.