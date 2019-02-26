Вт, 5.03.2019
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Старушки-чирлидерши: появился смешной трейлер комедии «Помпоны» с Дайан Китон

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ФОТО: IMDB

Голливудская актриса Дайан Китон хоть и в возрасте, но станцевать зажигательные танцы еще может. Так, 73-летняя актриса снялась в комедии "Помпоны". Режиссером картины стал Зара Хэйес, пишет Сегодня.

По сюжету героиня Китон приезжает в дом престарелых и, вспомнив молодость, решает собрать команду чирлидерш. Она устраивает прослушивание, собирает участниц и нанимает юную девушку-хореографа, которая должна подготовить их к соревнованиям. В фильме также снялись Алиша Боэ, Пэм Гриер, Чарли Тахэн, Джеки Уивер, Ри Перлман и другие. 

Премьера "Помпонов" запланирована на 10 мая 2019 года.

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