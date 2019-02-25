Космические кассовые сборы за первые выходные: эстонский фильм по роману Таммсааре бьет рекорды

- Во-первых, истины ради следует сказать, что попытки делались, и их было немало, и связаны они были как раз с "Правдой и справедливостью". И каждый раз уже на стадии написания сценария возникали какие-то сложности, и дело дальше не шло, хотя, мне кажется, порой авторам просто не хватало уверенности, куража, что ли, - считает режиссер фильма.