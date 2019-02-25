Космические кассовые сборы за первые выходные: эстонский фильм по роману Таммсааре бьет рекорды

20 февраля на экраны страны вышел фильм режиссера Танеля Тоома "Правда и справедливость" - экранизация первой части одноименного романа классика эстонской литературы Антона-Хансена Таммсааре. Учитывая огромную важность творчества Таммсааре для эстонской культуры, съемки фильма по мотивам его главного и самого известного произведения возлагают особую ответственность на режиссера, считает продюсер картины Иво Фельт, пишет Rus.err.ee.
- Во-первых, истины ради следует сказать, что попытки делались, и их было немало, и связаны они были как раз с "Правдой и справедливостью". И каждый раз уже на стадии написания сценария возникали какие-то сложности, и дело дальше не шло, хотя, мне кажется, порой авторам просто не хватало уверенности, куража, что ли, - считает режиссер фильма.
В праздничный уик-энд с 22 по 24 февраля жители Эстонии чаще всего смотрели в кинотеатрах именно картину «Правда и справедливость».
ТОП-3 самых популярных фильмов прошедших выходных:
1. «Правда и справедливость» // 51239 зрителей // кассовые сборы: 303 031 евро
2. «Алита: Боевой ангел» // 3972 зрителя // кассовые сборы: 29 745 евро
3. «Ральф против интернета» // 3392 зрителя // кассовые сборы: 18 394 евро
Из русских фильмов дела лучше всех шли у фильма «Громкая связь», который занял 7 место в рейтинге с количеством зрителей 1731 и кассовыми сборами чуть более 11 тысяч евро.
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