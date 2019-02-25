Опубликован трейлер финального сезона «Игры престолов»

Телевизионный канал HBO поделился новым видео. На этот раз компания опубликовала кадры из финального сезона «Игры престолов». Соответствующий ролик появился на YouTube-канале фирмы.

Фрагменты из эпизодов восьмого сезона сериала оказались в трейлере главных премьер HBO. Их показ запланирован на 2019 год. Зрители смогут увидеть новые эпизоды «Игры престолов» уже 15 апреля.