Опубликован трейлер финального сезона «Игры престолов»

Продолжение сериала, который успел стать по-настоящему культовым, состоится 15 апреля.
Телевизионный канал HBO поделился новым видео. На этот раз компания опубликовала кадры из финального сезона «Игры престолов». Соответствующий ролик появился на YouTube-канале фирмы.
Фрагменты из эпизодов восьмого сезона сериала оказались в трейлере главных премьер HBO. Их показ запланирован на 2019 год. Зрители смогут увидеть новые эпизоды «Игры престолов» уже 15 апреля.
Напомним, «Игра престолов» получила признание за детальную разработку и неожиданные сюжетные повороты (гибель главных героев в их числе). Создатели одного из самых популярных сериалов в истории уже получили 38 премий «Эмми».