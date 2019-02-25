«Оскар-2019»: итоги кинопремии оглашены в Лос-Анджелесе

Минувшей ночью в Лос-Анджелесе прошла 91-я церемония вручения престижной кинопремии «Оскар». В ее рамках награду в категории «Лучший фильм года» получила картина Питера Фаррелли «Зеленая книга».

«Это рассказ про любовь, про то, как мы любим друг друга, несмотря на различия между нами», - сказал режиссер гостям мероприятия после того, как получил награду.

В этой же номинации на золотую статуэтку претендовали киноленты «Рома», «Фаворитка», «Черная пантера», «Власть», «Черный клановец», «Звезда родилась» и «Богемская рапсодия». До этого «Зеленая книга» взяла приз гильдии продюсеров США, причем в последние годы обладатель награды гильдии продюсеров, как правило, становился обладателем «Оскара».

Лучшим режиссером стал Альфонсо Куарон («Рома»).

Обладателем награды за лучшую мужскую роль стал Рами Малек, сыгравший роль легендарного солиста группы Queen Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия»;

В номинации «Лучшая женская роль» победила Оливия Колман, сыгравшая в «Фаворитке»;

В категории «Лучший фильм на иностранном языке» победила мексиканская картина «Рома» об истории жизни обычной семьи в Мехико в 1970 годах.

Лучшим полнометражным анимационным фильмом был признан «Человек-паук: Через вселенные», а лучшей песней стала композиция Shallow певицы Леди Гаги, исполнившей главную роль в фильме «Звезда родилась».

Полный список всех победителей премии «Оскар 2019»

Лучший фильм - «Зеленая книга»

Лучший актер - Рами Малек («Богемская рапсодия»)

Лучшая актриса - Оливия Колман («Фаворитка»)

Лучший актер второго плана - Махершала Али («Зеленая книга»)

Лучшая актриса второго плана - Реджина Кинг («Если Бил-стрит могла бы заговорить»)

Лучший режиссер - Альфонсо Куарон («Рома»)

Лучший анимационный фильм - «Человек-паук. Через вселенные»

Лучшая операторская работа - Альфонсо Куарон («Рома»)

Лучший дизайн костюмов - «Черная пантера»

Лучший документальный фильм - «Свободный подъем в одиночку»

Лучший короткометражный документальный фильм - «Точка. Конец предложения»

Лучший монтаж - Джон Оттман («Богемская рапсодия»)

Лучший фильм на иностранном языке - «Рома» (Мексика)

Лучший грим и прически - «Власть»

Лучший саундтрек - «Черная пантера»

Лучшая песня - Shallow («Звезда родилась»)

Лучшая работа художника-постановщика - «Черная пантера»

Лучший короткометражный анимационный фильм - «Бао»

Лучший игровой короткометражный фильм - «Кожа»

Лучший звуковой монтаж - «Богемская рапсодия»

Лучшее сведение звука - «Богемская рапсодия»

Лучшие спецэффекты - «Человек на Луне»

Лучший адаптированный сценарий - «Черный клановец»