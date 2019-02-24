Красная дорожка: в Лос-Анджелесе звезды собираются на 91-ю церемонию вручения премии «Оскар»
В американском Лос-Анджелесе вечером 24 февраля состоится церемония вручении кинопремии «Оскар». Мероприятие начнется в 17:00 по местному времени (03:00 по тлн).
Премия «Оскар» была создана в 1929 году. Знаменитую статуэтку традиционно вручают деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов. Церемония награждения в этом году, как и прежде, состоится в Лос-Анджелесе, в Dolby Theatre. Это мероприятие всегда привлекает внимание звезд и транслируется в прямом эфире в десятках стран мира. На этот раз премия впервые за 30 лет осталась без ведущего.
Гости уже собираются на красной дорожке Dolby Theatre.
(ГАЛЕРЕЯ ПОСТОЯННО ПОПОЛНЯЕТСЯ!)
Номинантами на «Оскар» в номинации «Лучший фильм» являются:
- «Чёрная пантера»
- «Чёрный Клановец»
- «Богемская рапсодия»
- «Фаворитка»
- «Зелёная книга»
- «Звезда родилась»
- «Власть»
За статуэтку в категории «Лучший актер и актриса» будут бороться:
- Уиллем Дефо в фильме «Ван Гог: на пороге вечности»
- Гленн Клоуз в фильме «Жена»
- Мелисса Макарти в фильме «Сможете ли вы меня простить?»
- Реджина Кинг в фильме «Если бы Бил-стрит могла бы заговорить»
Соперниками в номинации «Лучший анимационный полнометражный фильм» являются:
- «Суперсемейка 2».
- «Остров собак»
- «Мирай из будущего»
- «Ральф против интернета»
- «Человек-паук: Через вселенные»