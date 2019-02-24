Красная дорожка: в Лос-Анджелесе звезды собираются на 91-ю церемонию вручения премии «Оскар»

Премия «Оскар» была создана в 1929 году. Знаменитую статуэтку традиционно вручают деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов. Церемония награждения в этом году, как и прежде, состоится в Лос-Анджелесе, в Dolby Theatre. Это мероприятие всегда привлекает внимание звезд и транслируется в прямом эфире в десятках стран мира. На этот раз премия впервые за 30 лет осталась без ведущего.