Пн, 25.02.2019
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  • Красная дорожка: в Лос-Анджелесе звезды собираются на 91-ю церемонию вручения премии «Оскар»

Красная дорожка: в Лос-Анджелесе звезды собираются на 91-ю церемонию вручения премии «Оскар»
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В американском Лос-Анджелесе вечером 24 февраля состоится церемония вручении кинопремии «Оскар». Мероприятие начнется в 17:00 по местному времени (03:00 по тлн). 

Премия «Оскар» была создана в 1929 году. Знаменитую статуэтку традиционно вручают деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов. Церемония награждения в этом году, как и прежде, состоится в Лос-Анджелесе, в Dolby Theatre. Это мероприятие всегда привлекает внимание звезд и транслируется в прямом эфире в десятках стран мира. На этот раз премия впервые за 30 лет осталась без ведущего.

Гости уже собираются на красной дорожке Dolby Theatre. 

(ГАЛЕРЕЯ ПОСТОЯННО ПОПОЛНЯЕТСЯ!)

Номинантами на «Оскар» в номинации «Лучший фильм» являются:

  •  «Чёрная пантера»
  • «Чёрный Клановец»
  • «Богемская рапсодия»
  • «Фаворитка»
  • «Зелёная книга»
  • «Звезда родилась»
  • «Власть»

За статуэтку в категории «Лучший актер и актриса» будут бороться:

  • Уиллем Дефо в фильме «Ван Гог: на пороге вечности»
  • Гленн Клоуз  в фильме «Жена»
  • Мелисса Макарти в фильме  «Сможете ли вы меня простить?»
  • Реджина Кинг в фильме «Если бы Бил-стрит могла бы заговорить»

Соперниками в номинации «Лучший анимационный полнометражный фильм» являются:

  • «Суперсемейка 2».
  • «Остров собак»
  • «Мирай из будущего»
  • «Ральф против интернета»
  • «Человек-паук: Через вселенные»

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