Вс, 24.02.2019
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Уже скоро в кино: захватывающий триллер с Джесси Айзенбергом и Александром Скарзгардом

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Alexander Skarsgard ja Jesse Eisenberg filmis «Ratsa rikkaks»

ФОТО: Capital Pictures / Scanpix

Двоюродные братья Винсент и Антон живут в мире высокочастотного трейдинга, где каждая миллисекунда может стоить миллиарды. 

Они решаются реализовать давно задуманный проект. Казалось бы, все продумано до мелочей и шансы на успех велики как никогда. Однако на пути братьев встает их бывший босс Эва Торрес — беспринципный злой гений, ставшая их заклятым врагом. Ставки высоки, проигравший теряет всё или, наоборот, приобретает нечто большее, поистине бесценное.

Смотри трейлер!

В кинотеатрах Apollo уже с 15 марта 2019.

Билеты и расписание сеансов найдешь здесь!

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