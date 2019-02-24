Уже скоро в кино: захватывающий триллер с Джесси Айзенбергом и Александром Скарзгардом

Они решаются реализовать давно задуманный проект. Казалось бы, все продумано до мелочей и шансы на успех велики как никогда. Однако на пути братьев встает их бывший босс Эва Торрес — беспринципный злой гений, ставшая их заклятым врагом. Ставки высоки, проигравший теряет всё или, наоборот, приобретает нечто большее, поистине бесценное.