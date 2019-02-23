Голливудские красотки: самые привлекательные номинантки на премию «Оскар-2019»
Уже 24 февраля весь мир узнает, кто получил желанные статуэтки.
В 2019 году за статуэтку «Оскар» борются 10 голливудских актрис. Новичок в мире кино — певица Леди Гага — может получить премию за главную роль в фильме «Звезда родилась», а за наградой в номинации «Лучшая актриса второго плана» выстроилась целая очередь. Здесь и девушка Человека-паука Эмма Стоун, и возлюбленная Супермена Эми Адамс, и бесстрашная охотница за мумиями Рэйчел Вайс, пишет Teleprogramma.pro.
Но обо всем по порядку. Портал Teleprogramma.pro собрал самых эффектных красоток, которые рискуют в 2019 году получить «Оскар».
Певица Леди Гага в роли певицы Элли из фильма «Звезда родилась»
К 32 годам Стефани Джоанн Анджелин Джерманотта — она же певица Леди Гага — добилась многого. Весь мир еще помнит ее хиты Just Dance, Poker Face и Paparazzi, а исполнительница уже покорила новую вершину. Она попробовала сняться в кино и не прогадала. Картина «Звезда родилась», где Гага сыграла певицу Элли, получила высокие оценки от критиков и была номинирована на «Оскар».