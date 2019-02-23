Голливудские красотки: самые привлекательные номинантки на премию «Оскар-2019»

В 2019 году за статуэтку «Оскар» борются 10 голливудских актрис. Новичок в мире кино — певица Леди Гага — может получить премию за главную роль в фильме «Звезда родилась», а за наградой в номинации «Лучшая актриса второго плана» выстроилась целая очередь. Здесь и девушка Человека-паука Эмма Стоун, и возлюбленная Супермена Эми Адамс, и бесстрашная охотница за мумиями Рэйчел Вайс, пишет Teleprogramma.pro.

Но обо всем по порядку. Портал Teleprogramma.pro собрал самых эффектных красоток, которые рискуют в 2019 году получить «Оскар».

Певица Леди Гага в роли певицы Элли из фильма «Звезда родилась»