Обязательно к просмотру: вышел новый трейлер фильма «Рокетмен» об Элтоне Джоне

Кинобиография Элтона Джона, которая расскажет о всех основных этапах жизни легендарного музыканта. Зрители увидят, как Джон, тогда еще Реджиналд Дуайт, учился в Королевской академии музыки и как ворвался на вершину музыкального олимпа.
Фильм расскажет об основных этапах в жизни певца, о том, как мальчик из маленького городка стал одной из самых знаковых фигур в поп-культуре, а также о взлетах и падениях на этом пути.
Название картины является отсылкой к одной из самых знаменитых песен британского музыканта «Rocket Man». Роль Элтона Джона исполнил Тэрон Эджертон, известный по фильму «Kingsman: Секретная служба». Режиссером выступил постановщик «Эдди Орла» и продюсер «Богемской рапсодии» Декстер Флетчер.
Смотри фильм в кинотеатрах Apollo с 7 июля.