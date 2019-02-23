Сб, 23.02.2019
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Как похожи! Вот кто сыграет принца Гарри и Меган Маркл в картине, рассказывающей историю их любви!

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Prints Harry ja Meghan Markle.

ФОТО: Ben Birchall / PA Wire/PA Images / Scanpix

Названы актеры, которые сыграют Меган Маркл и принца Гарри в сиквеле фильма «Гарри и Меган: королевский роман». Как сообщил телеканал Lifetime, по итогам кастинга на роли внука Елизаветы II и его возлюбленной были выбраны актеры Чарли Филд и Тиффани Мари Смит.

Филд известен поклонникам кино по фильму «Гений».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Смит играла эпизодическую роль в мистическом сериале «Сверхъестественное».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Известно, что съемочный процесс новой картины о жизни королевской четы стартует в последних числах февраля в Ванкувере, а зрители смогут увидеть сиквел этой весной, передает Teleprogramma.pro.

Предыдущая часть фильма рассказывает о знакомстве Меган и британского принца, их первом свидании и тех проблемах, с которыми им пришлось столкнуться, чтобы быть рядом друг с другом. В продолжении поклонники смогут увидеть, как складывались отношения пары в новой главе жизни.

«Мы приоткроем завесу тайны, чтобы показать неисчислимые радости и трудности, которые им (Меган Маркл и принцу Гарри. — Прим. ред.) довелось пережить после свадьбы», — цитирует People пресс-релиз создателей картины.

Напомним, в первой части фильма «Гарри и Меган: королевский роман» главные роли исполнили артисты Мюррей Фрейзер и Париса Фитц-Хенли. Впоследствии оба актера приняли решение отказаться от съемок в сиквеле.

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