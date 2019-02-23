Как похожи! Вот кто сыграет принца Гарри и Меган Маркл в картине, рассказывающей историю их любви!

Названы актеры, которые сыграют Меган Маркл и принца Гарри в сиквеле фильма «Гарри и Меган: королевский роман». Как сообщил телеканал Lifetime, по итогам кастинга на роли внука Елизаветы II и его возлюбленной были выбраны актеры Чарли Филд и Тиффани Мари Смит.
Филд известен поклонникам кино по фильму «Гений».
Смит играла эпизодическую роль в мистическом сериале «Сверхъестественное».
Известно, что съемочный процесс новой картины о жизни королевской четы стартует в последних числах февраля в Ванкувере, а зрители смогут увидеть сиквел этой весной, передает Teleprogramma.pro.
Предыдущая часть фильма рассказывает о знакомстве Меган и британского принца, их первом свидании и тех проблемах, с которыми им пришлось столкнуться, чтобы быть рядом друг с другом. В продолжении поклонники смогут увидеть, как складывались отношения пары в новой главе жизни.
«Мы приоткроем завесу тайны, чтобы показать неисчислимые радости и трудности, которые им (Меган Маркл и принцу Гарри. — Прим. ред.) довелось пережить после свадьбы», — цитирует People пресс-релиз создателей картины.
Напомним, в первой части фильма «Гарри и Меган: королевский роман» главные роли исполнили артисты Мюррей Фрейзер и Париса Фитц-Хенли. Впоследствии оба актера приняли решение отказаться от съемок в сиквеле.