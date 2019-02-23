Как похожи! Вот кто сыграет принца Гарри и Меган Маркл в картине, рассказывающей историю их любви!

Филд известен поклонникам кино по фильму «Гений».

Смит играла эпизодическую роль в мистическом сериале «Сверхъестественное».

Известно, что съемочный процесс новой картины о жизни королевской четы стартует в последних числах февраля в Ванкувере, а зрители смогут увидеть сиквел этой весной, передает Teleprogramma.pro.

Предыдущая часть фильма рассказывает о знакомстве Меган и британского принца, их первом свидании и тех проблемах, с которыми им пришлось столкнуться, чтобы быть рядом друг с другом. В продолжении поклонники смогут увидеть, как складывались отношения пары в новой главе жизни.

«Мы приоткроем завесу тайны, чтобы показать неисчислимые радости и трудности, которые им (Меган Маркл и принцу Гарри. — Прим. ред.) довелось пережить после свадьбы», — цитирует People пресс-релиз создателей картины.