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Крем с коноплей, туалетный вантуз, фен для волос: странные подарки для номинантов на «Оскар 2019»

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An Oscar statue is seen as preparations are made for the 87th Academy Awards in Los Angeles, Saturday, Feb. 21, 2015. The Academy Awards will be held at the Dolby Theatre on Sunday, Feb. 22. (Photo by Matt Sayles/Invision/AP)

ФОТО: Matt Sayles / AP

В этом году список подарков на "Оскар 2019" получился весьма необычным и даже странноватым, пишет Сегодня.

До 91-й церемонии вручения премии "Оскар" остался всего один день. Cтало известно, какие подарки вручат номинантам на премию "Оскар" перед началом церемонии. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Сообщается, что в этом году список подарков получился весьма необычным и даже странноватым. Бренды заплатили от четырех до двадцати тысяч долларов, чтобы оказаться в этом наборе. Ведь, если звезде понравится подарок, она сможет его прорекламировать.

Среди самых оригинальных подарков: туалетный вантуз Emoji Mister Poop, частные сеансы терапии с экспертом по фобиям, средства по уходу за ротовой полостью, шоколадные трюфели Crescendo (каждая конфета содержит 10 миллиграмм тетрагидроканнабинола – психоактивного вещества, полученного из каннабиса), увлажняющий крем и масло с экстрактом конопли, а также годовое членство в каннабис-клубе. Просто еще в 2016 году в Калифорнии, где проходит вручение премии, легализовали каннабис.

Также в подарочных наборах есть и более серьезные подарки: неделя на спа-курорте Golden Door в Калифорнии (стоимостью около 10 тысяч долларов), отдых на элитном греческом курорте Avaton Luxury Villas (779 долларов за ночь), а также круиз по Амазонке (6 тысяч долларов), спортивное питание Optimum Nutrition, фен для волос 10 Haircare.

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