Крем с коноплей, туалетный вантуз, фен для волос: странные подарки для номинантов на «Оскар 2019»

В этом году список подарков на "Оскар 2019" получился весьма необычным и даже странноватым, пишет Сегодня.
До 91-й церемонии вручения премии "Оскар" остался всего один день. Cтало известно, какие подарки вручат номинантам на премию "Оскар" перед началом церемонии. Об этом сообщает телеканал CNBC.
Сообщается, что в этом году список подарков получился весьма необычным и даже странноватым. Бренды заплатили от четырех до двадцати тысяч долларов, чтобы оказаться в этом наборе. Ведь, если звезде понравится подарок, она сможет его прорекламировать.
Среди самых оригинальных подарков: туалетный вантуз Emoji Mister Poop, частные сеансы терапии с экспертом по фобиям, средства по уходу за ротовой полостью, шоколадные трюфели Crescendo (каждая конфета содержит 10 миллиграмм тетрагидроканнабинола – психоактивного вещества, полученного из каннабиса), увлажняющий крем и масло с экстрактом конопли, а также годовое членство в каннабис-клубе. Просто еще в 2016 году в Калифорнии, где проходит вручение премии, легализовали каннабис.
Также в подарочных наборах есть и более серьезные подарки: неделя на спа-курорте Golden Door в Калифорнии (стоимостью около 10 тысяч долларов), отдых на элитном греческом курорте Avaton Luxury Villas (779 долларов за ночь), а также круиз по Амазонке (6 тысяч долларов), спортивное питание Optimum Nutrition, фен для волос 10 Haircare.