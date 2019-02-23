Крем с коноплей, туалетный вантуз, фен для волос: странные подарки для номинантов на «Оскар 2019»

До 91-й церемонии вручения премии "Оскар" остался всего один день. Cтало известно, какие подарки вручат номинантам на премию "Оскар" перед началом церемонии. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Сообщается, что в этом году список подарков получился весьма необычным и даже странноватым. Бренды заплатили от четырех до двадцати тысяч долларов, чтобы оказаться в этом наборе. Ведь, если звезде понравится подарок, она сможет его прорекламировать.

Среди самых оригинальных подарков: туалетный вантуз Emoji Mister Poop, частные сеансы терапии с экспертом по фобиям, средства по уходу за ротовой полостью, шоколадные трюфели Crescendo (каждая конфета содержит 10 миллиграмм тетрагидроканнабинола – психоактивного вещества, полученного из каннабиса), увлажняющий крем и масло с экстрактом конопли, а также годовое членство в каннабис-клубе. Просто еще в 2016 году в Калифорнии, где проходит вручение премии, легализовали каннабис.