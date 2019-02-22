Позолоченный шоколад и омары: Деликатесы на вечеринке в честь «Оскара»
Совсем скоро мы узнаем, кто получит заветные статуэтки на церемонии награждения премии "Оскар". А пока заглянем за кулисы и посмотрим, какими кулинарными изысками побалуют звезд устроители церемонии. «»
Да, именно так: перед церемонией ежегодно проходит "кулинарная" генеральная репетиция, где демонстрируют блюда, которыми угостятся звезды в ночь "Оскара".
Угощения звезд ждут просто королевские, например, копченый лосось в форме статуэток "Оскара".
Будут и канапе, украшенные настоящими цветами и позолоченными шоколадными фигурками (золото - 24-каратное!).
В меню также прошутто из Италии, уложенное в пирамиду, и омары, которые станут центром композиции праздничного стола.
Бармены представили изысканно украшенные коктейли.