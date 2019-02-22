Пт, 22.02.2019
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Позолоченный шоколад и омары: Деликатесы на вечеринке в честь «Оскара»
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ФОТО: AFP / Scanpix

Совсем скоро мы узнаем, кто получит заветные статуэтки на церемонии награждения премии "Оскар". А пока заглянем за кулисы и посмотрим, какими кулинарными изысками побалуют звезд устроители церемонии. «»

Да, именно так: перед церемонией ежегодно проходит "кулинарная" генеральная репетиция, где демонстрируют блюда, которыми угостятся звезды в ночь "Оскара". 

ФОТО: AFP/Reuters/Scanpix

Угощения звезд ждут просто королевские, например, копченый лосось в форме статуэток "Оскара".

ФОТО: AFP/Reuters/Scanpix

Будут и канапе, украшенные настоящими цветами и позолоченными шоколадными фигурками (золото - 24-каратное!). 

ФОТО: AFP/Reuters/Scanpix

ФОТО: AFP/Reuters/Scanpix

ФОТО: AFP/Reuters/Scanpix

В меню также прошутто из Италии, уложенное в пирамиду, и омары, которые станут центром композиции праздничного стола.  

Бармены представили изысканно украшенные коктейли.  

ФОТО: AFP/Reuters/Scanpix

ФОТО: AFP/Reuters/Scanpix

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