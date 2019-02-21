24 февраля в Лос-Анжелесе состоится 91-я премия американской киноакадемии - "Оскар". В номинации "Лучший фильм года" представлены восемь картин: "Зеленая книга", "Рома", "Звезда родилась", "Фаворитка", "Черный клановец", "Черная пантера", "Богемская рапсодия" и "Власть".

"Зеленая книга"

Кадр из фильма "Зеленая книга" ФОТО: Рекламные материалы

Ретродрама режиссера Питера Фаррелли о реальной истории путешествия по югу США известного джазового пианиста Дона Ширли и обычного водителя Тони Валлелонга, между которыми со временем возникает дружба.

В главных ролях: Вигго Мортенсен, Махершала Али и Линда Карделлини.

Фильм получил сразу три "Золотых глобуса": "Лучший фильм" (комедия или мюзикл), "Лучшая мужская роль второго плана" (Махершала Али) и за "Лучший сценарий".

На премии Британской академии (BAFTA) и Гильдии актеров в категории "Лучший актер второго плана" также был отмечен Махершала Али, исполнивший роль пианиста доктора Дона Ширли

кадр из фильма "Зеленая книга", Вигго Мортенсен и Махершала Али ФОТО: kadrs no filmas

"Рома"

Кадр из фильма "Рома" ФОТО: скриншот видео

Черно-белая картина режиссера Альфонсо Куарона, которая рассказывает о жизни обеспеченной семьи, у которой служит горничная Клео (Ялица Апарисио) в Мехико в начале 1970-х годов.

Является серьезным претендентом на обладание премии "Оскар" в категории "лучший фильм года".

Лента уже получила "Золотого льва" как лучший фильм Венецианского фестиваля и премию "Гойя" (лучший латиноамериканский фильм). Британская академия вручила сразу четыре награды (BAFTA) в категориях: "Лучший фильм", "Лучшая работа оператора (Альфонсо Куарон)", "Лучший фильм на иностранном языке", а также "Премию имени Дэвида Лина за достижения в режиссуре". На "Золотом глобусе" у "Ромы" две статуэтки - "Лучший режиссер (Альфонсо Куарон)" и "Лучший фильм на иностранном языке"

Режиссер Альфонсо Куарон ФОТО: AFP/ Scanpix

"Звезда родилась"

Леди Гага и Бредли Купер в фильме "Звезда родилась" ФОТО: Рекламные материалы

Музыкальная драма "Звезда родилась" Брэдли Купера - это такой двухчасовой рок-концерт с короткими перерывами на выяснения отношений. В главных ролях Брэдли Купер и Леди Гага.

Концертные сцены снимались вживую на фестивале Coachella в Калифорнии, а также на фестивале в Гластонберри.

Картина получила специальную награду Кристофера Д. Смитерса на Венецианском кинофестивале. Стоит отметить, что Британская киноакадемия (BAFTA) уже вручила американской певице статуэтку за саундтрек к фильму, а на "Золотом глобусе" картина победила в номинации "Лучшая песня". На церемонии Critics' Choice Awards — 2019 Гага ушла сразу с двумя победами: "Лучший саундтрек" и "Лучшая актриса".

"Фаворитка"

Герцогиня Мальборо (Рэйчел Вайс) в сотый раз мирится с королевой Анной (Оливия Колман). ФОТО: Кадр из фильма

Историческая драма "Фаворитка" греческого режиссера Йоргоса Лантимоса с Рейчел Вайс, Оливией Колман и Эммой Стоун в главных ролях уже

завоевала семь наград Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

Картина получила награды в категориях "Лучший британский фильм", оригинальный сценарий, дизайн костюма, прически и макияж. Британская актриса Оливия Колман, сыгравшая королеву Анну, удостоилась премии за "Лучшую женскую роль". Лучшей актрисой второго плана была признана Рэйчел Вайс, исполнившая роль подруги и фаворитки королевы Сары Черчилль.

"Золотой глобус" за "Лучшую женскую роль" (в комедии или мюзикле получила Оливия Колман. На Венецианском кинофестивале картина получила "Особый приз жюри", а также "Кубок Вольпи за лучшую женскую роль" (Оливия Колман).

Фильм рассказывает об интригах при дворе английской королевы Анны в начале XVIII века, когда страной по сути управляли ее фаворитки - близкая подруга Сара, а затем и служанка Эбигейл.

Рэйчел Вайс и Эмма Стоун ФОТО: Reuters/ScanPix

"Черный клановец"

Кадр из фильма "Черный клановец" ФОТО: Пресс-фото

Ироничная комедия Спайка Ли о расизме, который проник в ДНК американской нации. В 70-е годы прошлого века чернокожий полицейский из Колорадо пытается внедриться в Ку-Клукс-Клан. Задача перед ним стоит не из легких, но прыткого юношу такие мелочи не останавливают. Объединившись с напарником-евреем он вступает в неравный бой с опаснейшими противниками в надежде разрушить Ку-Клукс-Клан изнутри.

В ролях Джон Дэвид Вашингтон, Адам Драйвер и Лора Хэрриер.

Картина получила премию BAFTA за "Лучший адаптированный сценарий", а также "Пальмовую ветвь" в категориях - "Гран-при жюри" и "Приз экуменического (христианского) жюри - особое упоминание".

Режиссер Ли Спайк ФОТО: AP/Scanpix

"Черная Пантера"

кадр из фильма "Черная пантера" ФОТО: скриншот видео

Фильм снят по мотивам комиксов Стэна Ли и Джека Керби об одноименном персонаже Marvel.

Главные роли в картине исполнили Чедвик Боузман, Майкл Б. Джордан, Лупита Нионго и Данай Гурира.

Действие картины разворачивается после событий, рассказанных в фильме "Первый мститель: Противостояние". По сюжету Т’Чалла возвращается домой в изолированную страну Ваканду, но когда на горизонте появляется его старый враг, королевские способности Т’Чаллы подвергаются проверке.

Британская академия (BAFTA) отметила "Лучшие визуальные эффекты".

19 июня 2018 года картина получила премию MTV Movie & TV Awards в номинациях "Лучший фильм", "Лучший актер или актриса" ( Чедвик Боузман ), "Лучший злодей" ( Майкл Б. Джордан ) и "Лучший герой" ( Чедвик Боузман ).

Премия гильдии киноактеров вручила "Черной пантере" две статуэтки: "Лучший актерский состав" и "Лучший каскадерский состав".

На премии People's Choice Awards Чедвик Боузман стал обладателем титула "Актер года".

На церемонии "Сатурн" фильм взял сразу пять наград: "Лучшая экранизация комикса", "Лучшая актриса второго плана" ( Данай Гурира ), "Лучший режиссер" ( Райан Куглер ), "Лучший грим" и "Лучшая работа художника-постановщика".

Чедвик Боузман ФОТО: AFP / Scanpix

"Богемская рапсодия"

Музыкальный фильм "Богемская рапсодия" о группе Queen и ее лидере Фредди Меркьюри.

Картина прослеживает головокружительный путь группы к успеху, следующий за этим распад коллектива и триумфальное воссоединение накануне концерта Live Aid, ставшего одним из величайших выступлений в истории рок-музыки.

Все песни звучат в оригинальном исполнении Меркьюри и группы Queen.

Фильм стал обладателем премии Гильдии киноактеров в номинации "Лучшая мужская роль" ( Рами Малек ), премии BAFTA за "Лучшую мужскую роль"( Рами Малек ) и "Лучший звук".

Картина также взяла "Золотой глобус" за "Лучший фильм" (драма) и "Лучшая мужская роль" (драма) (Рами Малек).

"Золотой глобус": "Лучшим драматическим фильмом названа лента "Богемская рапсодия". Награду как лучший актер в этой категории получил Рами Малек, сыгравший в "Богемской рапсодии" Фредди Меркьюри. ФОТО: MARIO ANZUONI / REUTERS

"Власть"

кадр из фильма "Власть" ФОТО: скриншот видео

"Власть" - это американский комедийно-драматический фильм Адама МакКея ("Игра на понижение") с Кристианом Бейлом, Эми Адамс, Сэмом Рокуэллом и Стивом Кареллом в главных ролях.

Картина рассказывает о Дике Чейни, который стал ключевой фигурой в американской политике. Чейни обладал уникальным даром убеждения, незаурядным умом и имел доступ на самые высокие уровни власти, что позволило ему стать кукловодом среди сильных мира сего. Оставаясь теневым игроком, он навсегда изменил ход истории.

Британская академия отметила фильм за "Лучший монтаж", а Кристиан Бейл стал обладателем "Золотого глобуса" за "Лучшую мужскую роль".