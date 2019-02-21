Актер Хью Джекман попал в Книгу рекордов Гиннесса

Знаменитый голливудский актер Хью Джекман и его коллега, также не менее известный актер, Патрик Стюарт попали в Книгу рекордов Гиннеса. Об этом стало известно на странице Книги в Twitter. Там же были опубликованы фото Джекмана и Патрика с грамотами, пишет Сегодня.