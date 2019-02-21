Чт, 21.02.2019

Актер Хью Джекман попал в Книгу рекордов Гиннесса

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Actor Hugh Jackman poses for photographers upon arrival at the Brit Awards in London, Wednesday, Feb. 20, 2019. (Photo by Joel C Ryan/Invision/AP)

ФОТО: Joel C Ryan / AP

Знаменитый голливудский актер Хью Джекман и его коллега, также не менее известный актер, Патрик Стюарт попали в Книгу рекордов Гиннеса. Об этом стало известно на странице Книги в Twitter. Там же были опубликованы фото Джекмана и Патрика с грамотами, пишет Сегодня.

Сообщается, что актеры установили рекорд за самую длительную в кино карьеру супергероев Marvel. Хью Джекман играл роль Россомахи, а Патрик Стюарт – профессора Чарльза Ксавье на протяжении 16 лет и 228 дней.

В 2000 году на экраны вышел первый фильм "Люди Икс", а в 2017 году актеры встретились на съемочной площадке фильма о Россомахе "Логан".

Отмечается, что Хью Джекман и его брат в детстве были большими фанатами Книги рекордов Гиннеса. они даже планировали установить рекорд, играя в бадминтон без остановки в течение двух суток.

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