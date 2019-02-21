Самый страшный фильм в кино на этой неделе: «Святая Агата»

Но всё меняется, когда девушка понимает, что беременна, и решает временно укрыться в женском монастыре. Героиня не подозревает, что монастырь хранит свои ужасные и темные тайны, и никто еще не смог покинуть его стен, чтобы о них рассказать. Спустя какое-то время необъяснимая тревога, поселившаяся в ее сердце, начинает приобретать видимые формы, и становится ясно, что монахини совсем не те, за кого себя выдают.